Рудковская выложила видеообращение Гном Гномыча, которому вызвали скорую после шоу: «Верьте первоисточникам!»

В понедельник в Санкт-Петербурге прошло шоу Плющенко-старшего «Спящая красавица», в котором принимал участие 12-летний Саша. После завершения спектакля ему вызвали скорую помощь. Евгений Плющенко, который 3 ноября отмечал 43-летие, позже заявил: «У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Но деваться некуда, надо кататься. Мы его напичкали всякими нурофенами, и он откатался. Герой».
«Вчера у Саши был действительно сложный день в день рождения Евгения в Санкт -Петербурге. Но не настолько сложный, как это пишут многие СМИ (“Гном Гномыча напичкали лекарствами и заставили выйти на лед — в итоге сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой”).
Это из серии «слышали звон, да не знают, где он». Верьте первоисточникам!" — написала Рудковская в телеграм-канале.
Женщина также опубликовала видеообращение сына, лежащего на кровати.
«Со мной все хорошо, сейчас у меня температура 37.. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, все хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть.
По поводу того, что я вышел на шоу с температурой: это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», — сказал Александр.