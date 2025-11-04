Рудковская выложила видеообращение Гном Гномыча, которому вызвали скорую после шоу: «Верьте первоисточникам!»

«Со мной все хорошо, сейчас у меня температура 37.. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, все хорошо, просто скорая приехала меня осмотреть.



По поводу того, что я вышел на шоу с температурой: это было лично мое решение, потому что меня некем было заменить. И тем более это был день рождения моего отца», — сказал Александр.