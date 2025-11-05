Рудковская о состоянии Гном Гномыча: «Чувствует себя хорошо. Врачи сказали 3−4 дня отлежаться»

«Мы приехали в Москву, пока температура Саши — 37,1. Он себя чувствует хорошо. Врачи сказали 3−4 дня обязательно отлежаться. После этого, если будет хорошая температура, выйдет на тренировки — будет в строю.



Сейчас ждем анализы, чтобы понять этиологию вируса. Сейчас пока никто не может понять, что за вирус, потому что он дает только высокую температуру. Горло не болит, насморка — нет. Только температура и тошнота. У него и у нас взяли все анализы, но говорят, что это какая-то мутирующая форма ротавируса, поэтому сложно определить. Из нас всех заболел только Саша.



Сейчас Саша дома и, слава Богу, что мы вчера вернулись в Москву. Саша вечером посмотрел футбол — счастливый и довольный, что вернулся домой. До понедельника он будет восстанавливаться. Саша очень переживает, что пропускает турнир во Владимире. Он очень к нему готовился», — сказала Рудковская в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.