Фигуристов Тутберидзе засудили на Гран-при. Чемпион Олимпиады Траньков в шоке: «Где сердце у техбригады?»

На грядущих выходных в Казани встретятся главные пары России — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Каждый раз, когда они борются друг с другом очно, что-то да происходит, из-за чего болельщики еще неделями после ивента обмениваются хейтерскими посланиями. Квад-выброс учеников Тутберидзе, травма Галлямова, вечные вопросы с психологией — заранее предсказать победителя нереально, это точно будет интересно. Но случившееся сегодня в юниорских разборках превзойти уже вряд ли получится.
После короткой программы лидировали Таисия Гусева/Даниил Овчинников, чуть больше балла им проигрывали София Диана Касинс/Александр Брегей, которые в свою очередь на 37 сотых опережали Киру Доможирову/Илью Вегера. В произвольной порядок в топ-3 кардинально изменился.
Кира Доможирова и Илья Вегера оставили свою прошлогоднюю ностальгическую постановку — в пионерских галстуках под «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко». После тройной подкрутки второго уровня фигуристы приступили к прыжковой части: на секвенции сальхов-дупель-дупель техпанель поставила две «кушки», сольный тулуп Илья приземлил в степ-аут. Зато выбросы флип и ритт получились отличными, поддержки и вращения — 4-го уровня.
За прокат пермяки получили 117,01, в сумме 180,32. И сегодня этого хватило для золота!
У Софии Дианы Касинс и Александра Брегея в произвольный звучит саундтрек из знаменитой ленты «Отель Гранд Будапешт», которая владеет Оскаром в том числе и за музыку. Постановка интересная и стильная, но чисто откатать не удалось: на лутце оба коснулись руками льда, из-за чего секвенцию пришлось переносить к сальхову. Сальхов же плохо получился у партнера, причем после элемента фигуристы исполнили два дупеля, но в зачет пошел только первый, и тот с «кушкой».
Во второй половине София Диана со степ-аутом выехала выброс-ритт, в итоге пара откатилась с промежуточного серебра на бронзу — 107,07 / 170,75.
Закрывали Таисия Гусева и Даниил Овчинников под Эдвина Мартона. Шли по программе очень здорово: четверной подкрут (!) третьего уровня, секвенция с лутцем, сольный флип (такой набор в свой контент не вставляют и мировые топы), выбросы флип и ритт, поддержки. Но в самом конце на хореопоследовательности, исполняя кантилевер, Даниил потерял равновесия и упал — встретились конек в конек. Тем не менее казалось, что для победы все равно было сделано предостаточно.
А потом в дело вступили судьи. Сначала поставили неясные ребра на флипе и лутце, что комментировавшего вид Максима Транькова уже удивило. После чего арбитры стали долго изучать последнюю поддержку: смотрели-смотрели и… обнулили! Траньков недоумевал: «Очень странно. Тем, что не берут поддержку, пару просто лишают первого места. По мне — все было сделано нормально. Я до сих пор не могу себе представить, где сердце находится у техбригады, которая просто отбирает первое место у пары с шикарной четверной подкруткой, двумя сложнейшими прыжками, двумя выполненными тройными выбросами, просто вычеркивая у них элемент из контента».
В последние секунды трансляции Василий Соловьев предложил Транькову пересмотреть прокат, тот согласился. И некоторое время спустя двукратный олимпийский чемпион записал кружок из машины:
"Таисия и Даниил, я хочу вас публично поздравить. Вы огромные молодцы и двигаете парное катание вперед. Не обращайте внимания на эти закулисные судейские игры. Не знаю, в какие уж игры там они играют. У вас прекрасные поддержки, все у вас должно быть четвертого уровня. Это вам говорю я, заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта в парном катании Максим Траньков.
Вы огромные молодцы. Для меня вы чемпионы, и для моей супруги вы чемпионы тоже. Вы самые-самые лучшие, не вешайте нос. Ваши победы еще впереди. Жизнь несправедлива, так бывает. Но первое место принадлежит вам, я публично об этом заявляю".
Судьи объяснили Транькову обнуление тем, что партнер «не до конца выключил локоть». Тем не менее Максим все равно негодует, приводя в пример мировой топ.
На момент написания материала протокол остается неизменным.