Фигуристов Тутберидзе засудили на Гран-при. Чемпион Олимпиады Траньков в шоке: «Где сердце у техбригады?»

А потом в дело вступили судьи. Сначала поставили неясные ребра на флипе и лутце, что комментировавшего вид Максима Транькова уже удивило. После чего арбитры стали долго изучать последнюю поддержку: смотрели-смотрели и… обнулили! Траньков недоумевал: «Очень странно. Тем, что не берут поддержку, пару просто лишают первого места. По мне — все было сделано нормально. Я до сих пор не могу себе представить, где сердце находится у техбригады, которая просто отбирает первое место у пары с шикарной четверной подкруткой, двумя сложнейшими прыжками, двумя выполненными тройными выбросами, просто вычеркивая у них элемент из контента».