Звездочка Тутберидзе Базылюк идет аж 15-й на Гран-при в Казани. А скандальная Парсегова рядом с надеждой Плющенко

Не совсем получился прокат у еще одной ученицы Этери Тутберидзе Алены Приневой. Эта одиночница сильно нервничала, что отразилось буквально на всех элементах. На прыжках были очень неуверенные выезды, в итоге на риттбергере недокрут в четверть, а к тройному лутцу она смогла прикрепить только двойной тулуп. По вращениям и дорожке шагов тоже были неточности, которые серьезно повлияли на надбавки. Алене поставили первую часть программы под песню «Big Spender», которая по акцентам и некоторым движениям напоминает старую постановку Александры Трусовой в этом же тренерском штабе. В итоге Принева получила 57,51 балла и осталась на 8-й строчке.