Звездочка Тутберидзе Базылюк идет аж 15-й на Гран-при в Казани. А скандальная Парсегова рядом с надеждой Плющенко

В Казани полноценно стартовал четвертый этап Гран-при среди юниоров. Парные виды уже разыграли медали, а одиночники только выступили с короткими программами. У девушек в составе произошли изменения — Валерия Лукашова в последний момент снялась с соревнований. Пока зрители так и не видели эту спортсменку в новом сезоне после перехода к Светлане Соколовской. Даже без нее начало турнира получилось ярким.
Больше всех удивила Маргарита Базылюк, но в плане негатива. Звездная ученица Тутберидзе улетела аж на 15-е место. Фигуристка без ошибок исполнила только один прыжок — обязательный тройной риттбергер. С двойного акселя она выехала в степ-аут, на тройном лутце случилось падение, что привело к обнулению элемента, а Маргарита осталась без каскада. Несмотря на такие серьезные ошибки, она держала программу до последнего, поэтому непрыжковые элементы выполнила на высокие уровни и хорошие плюсы. За короткую Базылюк набрала 51,98 балла, но даже с элементами ультра-си ей будет непросто вернуться в топ.
Не совсем получился прокат у еще одной ученицы Этери Тутберидзе Алены Приневой. Эта одиночница сильно нервничала, что отразилось буквально на всех элементах. На прыжках были очень неуверенные выезды, в итоге на риттбергере недокрут в четверть, а к тройному лутцу она смогла прикрепить только двойной тулуп. По вращениям и дорожке шагов тоже были неточности, которые серьезно повлияли на надбавки. Алене поставили первую часть программы под песню «Big Spender», которая по акцентам и некоторым движениям напоминает старую постановку Александры Трусовой в этом же тренерском штабе. В итоге Принева получила 57,51 балла и осталась на 8-й строчке.
Из тренерского штаба Тутберидзе лучше всех выступила Арина Парсегова, которая замкнула тройку сильнейших. Именно этой фигуристке отдали место Лукашовой после снятия. Этап в Магнитогорске для нее стал дебютным, поэтому она сильно нервничала, и это сказалось на прокате. В Казани Арина катала без зажимов, очень расслабленно, поэтому по презентации все удалось. По контенту также не было вопросов: двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц — тройной тулуп она выполнила чисто. Пока у Парсеговой детское катание, но она все равно делает максимум для получения уровней сложности. Ее результат — 63,22 балла.
На промежуточном 2-м месте остановилась Майя Сарафанова из группы Екатерины Моисеевой. В ее случае отдельно надо выделить постановку и презентацию. Под мощные композиции «Lacrymosa» от Evanescence и «The Time of Our Lives» от The Venice Connection юная спортсменка показывает очень осмысленное и качественное катание. У нее сложная дорожка шагов, где большой упор идет на работу корпуса, из-за чего Майя в один момент чуть не потеряла баланс. Сарафанова исполнила базовый контент, потому что владеет только четверными прыжками, но даже так получила неплохие 63,42 балла за короткую.
Лидирует ученица Евгения Плющенко София Сарновская. Все технические элементы были выполнены чисто: тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Прокат под «Лебединую песню» получился немного зажатым, фигуристка очень хотела показать результат, не ошибиться, поэтому не смогла показать широкое катание. София старалась сделать все шаги, чтобы получить уровни и показала крутые положения во вращениях. С 64,97 балла Сарновская стала лучшей в короткой.
Алена Волкова