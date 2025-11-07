«Может, мне надо было взять другую фамилию?» Слуцкая рассказала, как ее дочь-фигуристка справляется с хейтом

15-летняя Варвара Слуцкая выступает в танцах на льду с Глебом Гончаровым.
"Она тоже, как и я, в фигурном катании. Там, конечно, к ней более пристальное внимание и со стороны судейской истории, и со стороны поклонников. Конечно, очень много негатива. Мы с ней мучаемся, чтобы все это не читать, не смотреть. Я очень много с ней на эти темы говорю, объясняю, почему так происходит.
Она, на самом деле, гордится мною — я знаю это точно. Переодически, конечно, приходит и говорит: «Слушай, долго меня будут спрашивать про тебя?» Я говорю: «Ну, извини». В какие-то моменты она говорит: «Может, мне надо было другую фамилию взять?» Я говорю: «Ну, слушай, тебя не спасло бы».
Конечно, к ней цепляются. Пишут нелестные отзывы. Не только потому, что она хорошенькая, у нее что-то получается, а просто потому, что всем кажется, что если у тебя мама какая-то знаменитость, то тебе в жизни все просто так дается. Нет, мне кажется, что этим детям сложнее в несколько раз, потому что они, по мнению людей извне, кому-то что-то должны, они должны доказать, они должны были лучше. Я ей объясняю, что ты никому ничего не должна, ты живешь свою прекрасную жизнь — со своими победами, со своими поражениями, жизненными уроками. Просто делай то, что тебе нравится, а люди всегда будут говорить, и не все люди добрые.
Это очень сложно, честно. Это колоссальная работа. Я знаю, что она с психологом переодически работает, чтобы к соревнованиям подготовиться, и от этой истории уйти. Она очень позитивная по жизни. Я спрашиваю: «Зачем ты читаешь?» — Она говорит: «Слушай, я посмеюсь». — Я говорю: «Ну тебе же неприятно». — «Нет, мама, я понимаю, что человек, может быть, проснулся не с той ноги сегодня. Просто прикольно — что выдумают ещё». Она старается относиться с юмором. Я, конечно, ей помогаю, открываю другие комментарии — и одно перекрывает другое. На самом деле она делает свои выводы и сконцентрирована на том, что ей нравится делать«, — заявила Слуцкая “Комсомольской правде”.