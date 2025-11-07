«Может, мне надо было взять другую фамилию?» Слуцкая рассказала, как ее дочь-фигуристка справляется с хейтом

Конечно, к ней цепляются. Пишут нелестные отзывы. Не только потому, что она хорошенькая, у нее что-то получается, а просто потому, что всем кажется, что если у тебя мама какая-то знаменитость, то тебе в жизни все просто так дается. Нет, мне кажется, что этим детям сложнее в несколько раз, потому что они, по мнению людей извне, кому-то что-то должны, они должны доказать, они должны были лучше. Я ей объясняю, что ты никому ничего не должна, ты живешь свою прекрасную жизнь — со своими победами, со своими поражениями, жизненными уроками. Просто делай то, что тебе нравится, а люди всегда будут говорить, и не все люди добрые.