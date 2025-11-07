Ричмонд
Майя Сарафанова: «Когда была маленькой, следила за Загитовой и Медведевой. Болела за обеих сразу»

Фигуристка Майя Сарафанова, победившая на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани, рассказала об изучении четверных прыжков.

— Ты показывала на соревнованиях четверной лутц. Страшно было учить?

— Первый раз заходить было вообще не страшно! На четверные становится страшно заходить после того, как ты первый раз больно упадешь — на ногу или подвернешь как-то ее. Думаешь: «А вдруг сейчас опять так больно будет?».

— У тебя было, что подворачивала ногу?

— Да, к сожалению. Или неприятно падала на бедро. Потом ходишь, хромаешь…

— Из четверных учишь только лутц?

— Лутц часто пробую на тренировках, планирую исполнять его на стартах в дальнейшем. Из других четверных — выезжала тулуп, пробую флип. Конечно, было бы круто откатать программу с тремя четверными, но для начала надо выкатать ее хотя бы с одним. Надо лутц стабилизировать.

— Чего не хватает?

— Уверенности. На тренировке могу делать 10 из 10, а на старте начинаю переживать, забиваю голову мыслями: «Вдруг сделаю не так». Надо найти способ не думать об этом лишний раз.

— Есть ли у тебя кумиры в фигурном катании?

— Когда была маленькой, следила за Алиной Загитовой и Женей Медведевой. Болела за обеих сразу! Хотела, чтобы и одна, и другая выступали хорошо. Сейчас слежу за всеми фигуристками, желаю всем успеха, — сказала Сарафанова.

