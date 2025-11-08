Тарасова — о Fan ID в фигурном катании: «Думаю, в стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды»

«Думаю, в стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды, Fan ID, в фигурном катании. Кто хочет прийти, пусть купит билет и приходит. Дополнительные меры не нужны. Абсолютно уверена, что это не нужно.
Зачем это вводить? Для безопасности? Пусть не говорят глупости. Кто хочет, тот придет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что программа «паспортов болельщиков» будет расширена на соревнования с высоким уровнем посещаемости, помимо футбола.
Fan ID был введен в Российской Премьер-лиге (РПЛ), начиная с сезона-2023/2024.