Тарасова — о Fan ID в фигурном катании: «Думаю, в стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды»

«Думаю, в стране есть более важные вещи, чем введение этой ерунды, Fan ID, в фигурном катании. Кто хочет прийти, пусть купит билет и приходит. Дополнительные меры не нужны. Абсолютно уверена, что это не нужно.



Зачем это вводить? Для безопасности? Пусть не говорят глупости. Кто хочет, тот придет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.