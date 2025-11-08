Ричмонд
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при

Софья Самоделкина, которая с прошлого сезона выступает за Казахстан, уступила на турнире в Японии только трехкратной чемпионке мира Каори Сакамото.

Источник: РБК Спорт

Представительница Казахстана Софья Самоделкина заняла второе место в соревнованиях одиночниц на четвертом этапе Гран-при ISU, который проходит в Осаке (Япония).

В сумме за короткую и произвольную программу 18-летняя фигуристка набрала 200 баллов.

Победу одержала трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото из Японии (227,18). Третьей стала бельгийка Луна Хендрикс (198,97).

Самоделкина в 2024 году получила разрешение представлять Казахстан и в сентябре ушла из академии Евгения Плющенко. Фигуристка становилась победительницей и призером этапов Гран-при России, ее лучшим результатом на чемпионатах России было четвертое место.

Самоделкина добилась своего самого большого успеха после смены гражданства. В прошлом сезоне она заняла 14-е место на чемпионате мира, седьмое — на чемпионате четырех континентов, дважды была второй на турнирах серии «Челленджер», стала четвертой на Азиаде и третьей — на Универсиаде. В нынешнем сезоне Самоделкина была второй на «Челленджере» в американском Норвуде.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян в нейтральном статусе только на олимпийский отборочный турнир в Пекине, выделив по квоте в личных видах. Путевки на Игры в итоге завоевали Аделия Петросян и Петр Гуменник.

