Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при

Самоделкина добилась своего самого большого успеха после смены гражданства. В прошлом сезоне она заняла 14-е место на чемпионате мира, седьмое — на чемпионате четырех континентов, дважды была второй на турнирах серии «Челленджер», стала четвертой на Азиаде и третьей — на Универсиаде. В нынешнем сезоне Самоделкина была второй на «Челленджере» в американском Норвуде.