Самоделкина принесла Казахстану сенсационное серебро Гран-при в Японии

Напомним, что Софья Самоделкина является уроженкой Москвы и получила гражданство Казахстана в 2023 году, а её переход в национальную сборную был официально одобрен в мае 2024-го. С тех пор фигуристка успела стать чемпионкой страны и завоевать серебро на Мемориале Дениса Тена.