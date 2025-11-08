Самоделкина принесла Казахстану сенсационное серебро Гран-при в Японии

После короткой программы спортсменка занимала промежуточное второе место и сумела удержать эту позицию по итогам произвольной программы.
В короткой программе лидировала японка Каори Сакамото, набравшая 77,05 балла. Самоделкина показала 67,75 балла, уступив лишь Сакамото, и опередив южнокорейскую спортсменку Ён Ю (67,66) и бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс (62,45).
В произвольной программе казахстанка заняла третье место, набрав 132,25 балла. В сумме это позволило Софье завершить турнир с серебряной медалью и общим результатом 200 баллов. Победу одержала Сакамото — 227,18, третьей стала Луна Хендрикс — 198,97 балла.
Таблица лидеров после короткой программы:
- Каори Сакамото (Япония) — 77,05
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75
- Ён Ю (Южная Корея) — 67,66
- Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45
- Асун Юн (Южная Корея) — 61,51
- Сара Эверхардт (США) — 61,41
- Анна Пеццетта (Италия) — 61,35
- Элис Лин-Грейси (США) — 60,62
- Юна Аоки (Япония) — 56,72
- Вакаба Хигути (Япония) — 53,15
- Кэтрин Медлан Спенс (Канада) — 48,42
- Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95
Напомним, что Софья Самоделкина является уроженкой Москвы и получила гражданство Казахстана в 2023 году, а её переход в национальную сборную был официально одобрен в мае 2024-го. С тех пор фигуристка успела стать чемпионкой страны и завоевать серебро на Мемориале Дениса Тена.