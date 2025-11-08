Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самоделкина принесла Казахстану сенсационное серебро Гран-при в Японии

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина стала второй на четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию, который проходит в Осаке (Япония), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

После короткой программы спортсменка занимала промежуточное второе место и сумела удержать эту позицию по итогам произвольной программы.

В короткой программе лидировала японка Каори Сакамото, набравшая 77,05 балла. Самоделкина показала 67,75 балла, уступив лишь Сакамото, и опередив южнокорейскую спортсменку Ён Ю (67,66) и бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс (62,45).

В произвольной программе казахстанка заняла третье место, набрав 132,25 балла. В сумме это позволило Софье завершить турнир с серебряной медалью и общим результатом 200 баллов. Победу одержала Сакамото — 227,18, третьей стала Луна Хендрикс — 198,97 балла.

Таблица лидеров после короткой программы:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 77,05
  2. Софья Самоделкина (Казахстан) — 67,75
  3. Ён Ю (Южная Корея) — 67,66
  4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 62,45
  5. Асун Юн (Южная Корея) — 61,51
  6. Сара Эверхардт (США) — 61,41
  7. Анна Пеццетта (Италия) — 61,35
  8. Элис Лин-Грейси (США) — 60,62
  9. Юна Аоки (Япония) — 56,72
  10. Вакаба Хигути (Япония) — 53,15
  11. Кэтрин Медлан Спенс (Канада) — 48,42
  12. Ливия Кайзер (Швейцария) — 47,95

Напомним, что Софья Самоделкина является уроженкой Москвы и получила гражданство Казахстана в 2023 году, а её переход в национальную сборную был официально одобрен в мае 2024-го. С тех пор фигуристка успела стать чемпионкой страны и завоевать серебро на Мемориале Дениса Тена.