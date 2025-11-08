Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев назвал логичным решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что было бы странно, если бы Международный союз конькобежцев (ISU) оставил бы у Камилы Валиевой золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Она потеряла награды, поскольку волей-неволей правила нарушала. По-прежнему заостряю внимание на том, что до сих пор непонятно, что с ней произошло. Все воды в рот набрали», — сказал Губерниев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.