«Мне Анечка Фролова говорила, что сейчас ретроградный Меркурий». Влог Загитовой, в котором она пропустила прокат Садковой

В ролике показано, как Загитова бежит на прокат Садковой, но успевает только к концу программы. Позже она извинилась перед Дарьей за то, что пропустила прокат.
«Ну, мне Анечка Фролова говорила, что сейчас ретроградный Меркурий. Снимаются розовые очки, скелеты из шкафа вылазят. Все, я поняла, Алин», — пошутила в ответ Садкова.
ВИДЕО.
