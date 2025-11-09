Ричмонд
«Мне Анечка Фролова говорила, что сейчас ретроградный Меркурий». Влог Загитовой, в котором она пропустила прокат Садковой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пообщалась с Софьей Муравьевой, Дарьей Садковой, Анной Фроловой и Диной Хуснутдиновой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

В ролике показано, как Загитова бежит на прокат Садковой, но успевает только к концу программы. Позже она извинилась перед Дарьей за то, что пропустила прокат.

«Ну, мне Анечка Фролова говорила, что сейчас ретроградный Меркурий. Снимаются розовые очки, скелеты из шкафа вылазят. Все, я поняла, Алин», — пошутила в ответ Садкова.

ВИДЕО.

