Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию

В воскресенье Хуснутдинова стала лучшей в произвольной программе, получив 145,41 балла. С учетом короткой программы, за которую она набрала 72,60 балла и стала лидером, ее общий результат составил 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12 балла; 134,67+72,45), третье — Анна Фролова (202,09; 129,92+72,17).