Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хуснутдинова выиграла третий этап Гран-при России по фигурному катанию

Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Казани.

Источник: Спорт РИА Новости

КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Дина Хуснутдинова стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани.

В воскресенье Хуснутдинова стала лучшей в произвольной программе, получив 145,41 балла. С учетом короткой программы, за которую она набрала 72,60 балла и стала лидером, ее общий результат составил 218,01 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (207,12 балла; 134,67+72,45), третье — Анна Фролова (202,09; 129,92+72,17).

Четвертый этап Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве.