Максим Траньков: «Хочется пожелать Мишиной и Галлямову, чтобы они не отчаивались. Дальше опять все начинается с чистого листа»

А с победой хочу поздравить Станислава Морозова, их тренера, потому что он тренер фартовый, что называется, и заслуженный-перезаслуженный. И здорово, что он вернулся, продолжает работать. Немножко нужно уделить внимание, и мы с ним об этом уже поговорили, не многооборотным элементам, а таким как вращение, тодесы. Потому что уровни ребята потеряли на этих элементах. Если еще и все элементы четвертого уровня будут у этой пары в программе, то будут набирать солидные баллы, сто процентов, при чистом катании.