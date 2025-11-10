Тарасова о комментировании: «Пока не хочу говорить о возвращении в эту сферу. Сейчас же комментирует молодежь»

"Спасибо ему за такие слова. Думаю, я даже не заслуживаю такой похвалы. Я тоже с Лешей всегда готова делать вместе все что угодно.
Я пока не хочу говорить о своем возвращении в эту сферу. Сейчас же комментирует молодежь.
На данный момент комментирование движется в сторону развития большего числа молодых ребят, но мне всегда приятно слышать хорошие отзывы о моей работе", — сказала Тарасова.
Ягудин хотел бы комментировать Олимпиаду с Тарасовой: «Она чудо-кладезь не только знаний, но и острых словечек!».