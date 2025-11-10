Глейхенгауз о судействе на Олимпиаде: «Спортсмены готовы, что не надо ни на что надеяться и что маленький косяк никто прощать не будет. Мы его не прощаем на тренировках»

И Алина Загитова, и Анна Щербакова на своих первых турнирах зарабатывали баллы в разы меньше, чем те, которые они получали по ходу сезона или уже к моменту, когда становились олимпийскими чемпионкой или чемпионкой мира. У Аделии и у Петра Гуменника возможности заработать рейтинг нет.