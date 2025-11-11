Ирина Роднина: «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? А что дальше? Испорченные нервы и сломанные позвоночники»

"Я все время смеюсь: у нас детский труд был отменен еще в 1917-м году после революции, но что такое сегодня фигурное катание или художественная гимнастика, как не использование детского труда? Плюс элементы стали очень тяжелые. Я смотрю на все это и думаю: какое счастье, что я закончила в спорте в прошлом веке, потому что это надо тысячу раз подумать, отправлять туда своего ребенка или нет.
Другой вопрос, что мы только же это и рекламируем. Мы даже нашим телезрителям и нашему населению не показываем альтернативу. А спорт высших достижений, он профессиональный и живет по профессиональным правилам. Поэтому в нем должны какие-то ограничения, возрастной ценз, например.
Ну или тогда давайте называть женское фигурное катание детским фигурным катанием. И соглашаемся на то, что на них идут нагрузки — физические, технические, психологические в 15−16 лет. А что дальше? Сломанная судьба, испорченные нервы и сломанные позвоночники.
И давайте после этого посчитаем, в конце концов, во что стране это все обходится. Во что обходится одна золотая медаль.
Да, у нас в женском катании «факиры на час». Да, девочки кричат и шумят, журналистов стало много молодых, они с восторгом пишут о женском одиночном катании. Все остальное забыто. И получается, что российское фигурное катание — одна из самых больших, самых богатых федераций в мире. Мы единственная федерация в мире, в которой золотые медали из чистого золота. У всех остальных они позолоченные, даже олимпийские позолоченные. Почему? Потому что интерес к этому виду спорта огромный.
Международная федерации неслучайно вводит эти ограничения по взрасту. Началось все с США, когда Тара Липински в свои 15 лет выиграла Олимпиаду. Потом Сара Хьюз. А потом мы в России немножко, извините, доигрались и после Олимпиады в Пекине теперь возраст подняли до 17 лет.
И правильно. Потому что приходят эти молодые, ловкие, бесстрашные, фантастически настроенные девочки, проводят сезон-два и уходят.
Потому что нельзя это вынести дольше. И конкурировать с этими девочками невозможно. Только Туктамышева показала мужество, она единственная боролась вот с этим детским садом. И единственная показывала красивое женское катание. Потому что фигурное катание — это не только прыжки, а мы чего-то в них заигрались.
Фигурное катание — это владение коньком, телом, это когда даже прыжок в четыре оборота настолько красиво вписывается в вашу программу, что вы даже не замечаете, что он четверной. А сейчас мы сидим и в время проката считаем баллы — да, вот сделала, не сделала, и обижаемся, если что-то там не засчитали. И идет погоня за этими элементами. Мы восторгаемся, что Саша Трусова на Олимпиаде пытается сделать пять четверных. А по факту сколько сделала? Только два! А где за всем этим женское катание?" — сказала Роднина.