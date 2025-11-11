Ирина Роднина: «Что такое сегодня фигурное катание, как не использование детского труда? А что дальше? Испорченные нервы и сломанные позвоночники»

Фигурное катание — это владение коньком, телом, это когда даже прыжок в четыре оборота настолько красиво вписывается в вашу программу, что вы даже не замечаете, что он четверной. А сейчас мы сидим и в время проката считаем баллы — да, вот сделала, не сделала, и обижаемся, если что-то там не засчитали. И идет погоня за этими элементами. Мы восторгаемся, что Саша Трусова на Олимпиаде пытается сделать пять четверных. А по факту сколько сделала? Только два! А где за всем этим женское катание?" — сказала Роднина.