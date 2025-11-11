Роднина: «Туктамышева единственная показывала красивое женское катание, боролась с этим детским садом»

«Приходят эти молодые, ловкие, бесстрашные, фантастически настроенные девочки, проводят сезон-два и уходят. Почему? Потому что нельзя это вынести дольше. И конкурировать с этими девочками невозможно. Только Туктамышева показала мужество, она единственная боролась вот с этим детским садом. И единственная показывала красивое женское катание. Потому что фигурное катание — это не только прыжки, а мы чего-то в них заигрались.



Фигурное катание — это владение коньком, телом, это когда даже прыжок в четыре оборота настолько красиво вписывается в вашу программу, что вы даже не замечаете, что он четверной. А сейчас мы сидим и во время проката считаем баллы — да, вот сделала, не сделала, и обижаемся, если что-то там не засчитали.



И идет погоня за этими элементами. Мы восторгаемся, что Саша Трусова на Олимпиаде пытается сделать пять четверных. А по факту сколько сделала? Только два! А где за всем этим женское катание? “— сказала Роднина в интервью “КП Спорт”.