«Минусов от тренировок с Этери Георгиевной нет». 16-летняя Хуснутдинова — о волшебной победе и тренировках у Тутберидзе

После бронзы в Магнитогорске на первом этапе Гран-при России 16-летняя Дина Хуснутдинова одержала яркую победу через две недели в Казани, набрав 218,01 балла и обновив личный рекорд сразу на 14 баллов. Для юной фигуристки, недавно переехавшей Москву из казанской школы «Стрела», это первый триумф на взрослом уровне — уверенный, чистый, с двумя тройными акселями в произвольной программе. Сразу после проката Дина призналась, что уже готовит к чемпионату России четверной тулуп.
О том, каково выступать дома, как проходит работа в команде Тутберидзе и почему зрители — ее главный источник энергии, Дина рассказала в интервью «СЭ».
Выступать в Казани — волшебно!
— Каково было выступать дома?
— Я очень рада, что именно в Казани проходил мой второй этап Гран-при. Это было очень классно, волшебно. Рада, что пришло столько зрителей, моих родных, близких, друзей. Меня поддерживали трибуны, и впечатления, конечно, только положительные.
— Насколько это добавляло волнения?
— Наверное, был какой-то груз ответственности за то, что тут много моих знакомых людей, но в то же время была более сильная поддержка с трибун. Мне кажется, было очень классно, что пришло столько народа. И, конечно, я ощутила очень большую поддержку в мой адрес.
— А есть любимая арена, где больше всего любите выступать?
— Мне очень нравится в Магнитогорске «Арена Металлург», она очень классная. В Магнитогорске очень добрый народ, который приходит поддержать, атмосфера классная. Там трибуны вмещают большее количество людей, чем в Казани. Наверное, Магнитогорск стал для меня одним из любимых городов, в которых я была на соревнованиях.
И, конечно, в Казани во Дворце спорта мне очень нравится выступать. Здесь светлая, теплая арена, и помещается достаточно много зрителей. Я была на шоу Этери Георгиевны Тутберидзе весной 2024 года на «Татнефть-Арене», она тоже большая, и мне также нравится там выступать.
— Смогли бы без зрителей выступать?
— Думаю, что да, потому что в прошлом сезоне я выступала на юниорских этапах, там было намного меньше зрителей. Конечно, со зрителями всегда легче, они тебя подбадривают, хлопают, и ты продолжаешь кататься еще увереннее.
У Этери Георгиевны все по расписанию
— Вы недавно перешли к Этери Тутберидзе. Как вообще привыкали к тренерскому штабу?
— Проходило все достаточно хорошо, мне кажется. В первый день было чуть-чуть страшно, я думала, что буду сильнее волноваться на льду. Тренировка прошла спокойно, рада, что смогла влиться в коллектив. Тренировки проходят продуктивно, на позитиве, у нас очень дружная атмосфера.
— А с кем из тренеров быстрее законнектились?
— Мне кажется — со всеми. Около каждого тренера чувствуется какое-то особенное настроение. И нет такого, что с кем-то я чувствую себя лучше, с кем-то хуже, нет, все тренеры у меня на равных. И я рада, что теперь имею возможность тренироваться в штабе Этери Георгиевны.
— Есть какой-то индивидуальный подход к каждому спортсмену или всех одинаково тренируют?
— Конечно, нам дают одинаковые задания, но я думаю, что со временем приходит какое-то более особенное отношение к спортсмену. Но нет такого, что с кем-то больше работают, с кем-то меньше. Тренеры со всеми работают одинаково, и внимания, конечно, нам всем поровну. У меня только положительные эмоции от тренировок в центре Этери Георгиевны.
— То есть минусов вообще никаких нет?
— Нет.
— Может быть, что-то сначала напрягало или было непривычно?
— Необычно то, что здесь расписание одинаковое. Раньше у меня такого не было, на все дни было разное расписание. А здесь мы по определенному графику каждый день тренируемся. У нас хореография, лед, перерыв, разминка и лед. И все происходит в одно и то же время каждый день.
— К Москве быстро привыкли?
— В целом да. Первое время было тяжеловато именно в плане тренировочного процесса. Я больше уставала, чем в Казани, потому что был более интенсивный режим работы на тренировках.
— У вас какие-то ритуалы перед выступлениями? Как настраиваете себя?
— Конечно, есть свои особенности, но я не люблю говорить, как настраиваюсь. Просто стараюсь отпустить все плохие мысли, с холодной головой выходить на лед и делать свою работу, которую я должна показать.
— На этих соревнованиях не было Этери Георгиевны. Тяжелее выходить без нее?
— Я бы не сказала, что тяжелее, но, наверное, ее присутствие еще сильнее взбадривает. Но я рада, что с нами поехал Даниил Маркович (Глейхенгауз. — Прим. «СЭ»): он всегда поддерживал, находил слова к каждому происходящему моменту. Спасибо большое ему за то, что он смог меня настроить на два хороших чистых проката.
Хочется на международную арену
— Не грустно от того, что нет возможности показывать себя на международной арене?
— Я на таких стартах еще ни разу не была. Но, конечно, буду счастлива, если в скором времени все санкции прекратятся, потому что уже хочется, чтобы российские фигуристы вышли на международную арену и показали достойный уровень. Сейчас в России у нас очень большая конкуренция. Я думаю, что, как только нас выпустят на крупные старты, мы также будем показывать очень хороший уровень катания и результатов.
— А за кем сейчас следите на международных соревнованиях?
— Слежу за Эмбер Гленн: мне очень нравится ее тройной аксель. Ей уже больше двадцати лет, и немногие могут выдержать такие элементы ультра-си — они занимают очень много сил и энергии. И она большая молодец, что прыгает тройной аксель не только на тренировках, но и на соревнованиях чисто, стабильно. Еще слежу… да за всеми турнирами слежу. Завершился этап Гран-при в Японии. Там выступала Софья Самоделкина, она тоже большая молодец. Хочется всем девочкам пожелать только успехов, чтобы они дальше развивались.
— В шоу не планируете выступать?
— Предложений не поступало, наверное, сейчас буду сосредоточена на подготовке к чемпионату России. Конечно, если меня возьмут в весеннее тур-шоу Этери Георгиевны, я буду очень рада. Пока планов на шоу еще нет.
Елена Федянина