«Минусов от тренировок с Этери Георгиевной нет». 16-летняя Хуснутдинова — о волшебной победе и тренировках у Тутберидзе

— Необычно то, что здесь расписание одинаковое. Раньше у меня такого не было, на все дни было разное расписание. А здесь мы по определенному графику каждый день тренируемся. У нас хореография, лед, перерыв, разминка и лед. И все происходит в одно и то же время каждый день.