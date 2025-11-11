Медведева прокомментировала помолвку с танцором Гайнутдиновым

Я с подружкой обсуждала, ей всего 20, и она говорила, мол, у меня вот тоже есть парень, мы три года вместе, и он до сих пор мне не сделал предложения. Но ей 20, а мне 26 через несколько дней. Мне кажется, есть большая разница — выходить замуж в 20 и в 26, это… Это разное. Так что я хотела, ждала и у нас все прошло хорошо. Какое будет торжество? Договоримся. Дайте нам время, хотя бы полгодика.