Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы

11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при России среди юниоров.

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.

Москва.

Танцы на льду, КМС.

Произвольный танец.

Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Кристина Клабукова — Михаил Храбрых.

2. Полина Неганова — Богдан Шамков.

3. Валерия Бугаевская — Егор Козлов.

4. Александра Буторина — Кирилл Махов.

Вторая разминка.

5. Алиса Кремер — Илья Целковский.

6. Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов.

7. Влада Бердникова — Матвей Шипилов.

8. Александра Финохина — Никита Иванов.

9. Лилия Литенко — Глеб Солович.

Третья разминка.

10. Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов.

11. Полина Жарова — Алексей Столяров.

12. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов.

13. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.

14. Зоя Пестова — Сергей Лагутов.

Положение после ритм-танца.

1. Зоя Пестова — Сергей Лагутов — 66,10.

2. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев — 64,87.

3. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов — 64,12.

4. Полина Жарова — Алексей Столяров — 63,75.

5. Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов — 63,35.

6. Лилия Литенко — Глеб Солович — 57,69.

7. Александра Финохина — Никита Иванов — 56,99.

8. Влада Бердникова — Матвей Шипилов — 56,28.

9. Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов — 55,99.

10. Алиса Кремер — Илья Целковский — 55,00.

11. Александра Буторина — Кирилл Махов — 53,25.

12. Валерия Бугаевская — Егор Козлов — 46,85.

13. Полина Неганова — Богдан Шамков — 46,12.

14. Кристина Клабукова — Михаил Храбрых — 41,70.

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.