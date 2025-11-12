Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы

Гран-при России среди юниоров.
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.
Москва.
Танцы на льду, КМС.
Произвольный танец.
Начало — 13:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Кристина Клабукова — Михаил Храбрых.
2. Полина Неганова — Богдан Шамков.
3. Валерия Бугаевская — Егор Козлов.
4. Александра Буторина — Кирилл Махов.
Вторая разминка.
5. Алиса Кремер — Илья Целковский.
6. Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов.
7. Влада Бердникова — Матвей Шипилов.
8. Александра Финохина — Никита Иванов.
9. Лилия Литенко — Глеб Солович.
Третья разминка.
10. Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов.
11. Полина Жарова — Алексей Столяров.
12. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов.
13. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев.
14. Зоя Пестова — Сергей Лагутов.
Положение после ритм-танца.
1. Зоя Пестова — Сергей Лагутов — 66,10.
2. Анна Билибина — Дмитрий Кашаев — 64,87.
3. Дарья Дрожжина — Иван Тельнов — 64,12.
4. Полина Жарова — Алексей Столяров — 63,75.
5. Камилла Шарафутдинова — Родион Мурасалимов — 63,35.
6. Лилия Литенко — Глеб Солович — 57,69.
7. Александра Финохина — Никита Иванов — 56,99.
8. Влада Бердникова — Матвей Шипилов — 56,28.
9. Ярослава Воробьева — Георгий Цымбалов — 55,99.
10. Алиса Кремер — Илья Целковский — 55,00.
11. Александра Буторина — Кирилл Махов — 53,25.
12. Валерия Бугаевская — Егор Козлов — 46,85.
13. Полина Неганова — Богдан Шамков — 46,12.
14. Кристина Клабукова — Михаил Храбрых — 41,70.
