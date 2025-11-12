Ричмонд
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы

11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве пары представят произвольные программы.

Гран-при России среди юниоров.

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.

Москва.

Пары, КМС.

Произвольная программа.

Начало — 15:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Арина Парсегова — Матвей Богданов.

2. Злата Камалова — Данил Панов.

Вторая разминка.

3. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.

4. Полина Сажина — Алексей Белкин.

5. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.

Положение после короткой программы.

1. Полина Шешелева — Егор Карнаухов — 66,48.

2. Полина Сажина — Алексей Белкин — 65,08.

3. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко — 57,67.

4. Злата Камалова — Данил Панов — 56,72.

5. Арина Парсегова — Матвей Богданов — 54,89.

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.