Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы

Гран-при России среди юниоров.
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.
Москва.
Пары, КМС.
Произвольная программа.
Начало — 15:30 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Арина Парсегова — Матвей Богданов.
2. Злата Камалова — Данил Панов.
Вторая разминка.
3. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко.
4. Полина Сажина — Алексей Белкин.
5. Полина Шешелева — Егор Карнаухов.
Положение после короткой программы.
1. Полина Шешелева — Егор Карнаухов — 66,48.
2. Полина Сажина — Алексей Белкин — 65,08.
3. Анастасия Высоцкая — Петр Алексеенко — 57,67.
4. Злата Камалова — Данил Панов — 56,72.
5. Арина Парсегова — Матвей Богданов — 54,89.
Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.