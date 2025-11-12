Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при России. КМС. Костылева, Стрельцова, Плескачева, Лебедева, Федотова выступят с короткими программами

11 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве девушки выступят с короткими программами.

Источник: Спортс"

Гран-при России среди юниоров.

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова.

Москва.

Девушки, КМС.

Короткая программа.

Начало — 16:55 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Лидия Голубова.

2. Алиса Юрова.

3. Елизавета Лабутина.

4. Алиса Гориславская.

5. Полина Значкова.

6. Ульяна Васильева.

Вторая разминка.

7. Мария Лабутина.

8. Милана Лебедева.

9. Екатерина Кольцова.

10. Юлиана Черенева.

11. Елизавета Кудряшова.

12. Арина Теслина.

Третья разминка.

13. Софья Федотова.

14. Алина Королева.

15. Валерия Мельникова.

16. Елена Костылева.

17. Лидия Плескачева.

18. Виктория Стрельцова.

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин.