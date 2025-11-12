Алексей Ягудин: «Соловьев — прекрасный комментатор. Мы сработались с Василием, Колядой, Щербаковой»

Мы прекрасно сработались с Василием, Михаилом Колядой, Анной Щербаковой, периодически Евгении [Медведевой] получается комментировать. Заменить Александра я никогда не стремился, потому что заменить его невозможно. Он настолько тонко чувствовал и знал абсолютно каждого фигуриста, и мы даже говорим не о взрослых спортсменах, а о юниорском уровне", — сказал Ягудин.