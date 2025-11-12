Ричмонд
Алексей Ягудин: «Соловьев — прекрасный комментатор. Мы сработались с Василием, Колядой, Щербаковой»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о комментировании соревнований с Василием Соловьевым.

«Василий прекрасный человек, прекрасный комментатор. Мы говорим о том, что Саша Гришин на протяжении последних лет стал голосом фигурного катания в нашей стране. Никто не собирается никого менять, есть определенная схема комментирования. Василий пропустил какой-то жизненный блок фигурного катания. Поэтому нет “я”, есть “мы”.

Мы прекрасно сработались с Василием, Михаилом Колядой, Анной Щербаковой, периодически Евгении [Медведевой] получается комментировать. Заменить Александра я никогда не стремился, потому что заменить его невозможно. Он настолько тонко чувствовал и знал абсолютно каждого фигуриста, и мы даже говорим не о взрослых спортсменах, а о юниорском уровне", — сказал Ягудин.

«Я пришел на Первый канал винтиком или шпунтиком». Василий Соловьев — о возвращении в фигурное катание.