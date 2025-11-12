? Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Галлямов злится на Мишину? Итоги Гран-при в России и Японии

Майя и Алекс Шибутани вернулись, но, кажется, сами не ожидали такого холодного приема от судей. Что не так с их старым новым произвольным? Готова ли американская федерация все еще ставить на них в командном турнире?
А еще — бурная дискуссия про компоненты Дикиджи, программы Ветлугина и новый образ Муравьевой.
Слушаем здесь:
Таймкоды:
0:00 Бойкова и Козловский теперь первая пара России? Не все так просто.
5:50 кто виноват в сорванном прокате Мишиной и Галлямова?
11:33 Майя объясняет, зачем Бойковой и Козловскому нужен четверной выброс.
20:22 есть ли шанс на то, что Суй и Хань возьмут медаль на Олимпиаде?
28:11 почему судьи обиделись на Шибутани? У Полины есть две версии.
33:27 захочет ли американская федерация везти Шибутани на Игры?
40:49 Шибутани после возвращения выглядят слишком… японскими?
49:56 Гиньяр и Фаббри никак не могут понравиться судьям. Что случилось?
55:28 «Дикиджи открыл для себя Коляду»: прогрессирует ли катание Влада?
1:03:07 почему Даниелян — второй после Дикиджи, а Ветлугин снова мимо медалей?
1:08:08 Ваня грустит из-за того, что Малинин вынужден соперничать с Кагиямой.
1:14:15 «Кармен» Муравьевой или «Кармен» Загитовой?
1:20:38 Сакамото — главная претендентка на золото Олимпиады? А чего ждать от Самоделкиной?