Гуменник ответил, почему ФФККР выбрала именно его для участия в отборе на Олимпийские игры-2026

— Я догадывался об этом, еще начиная с финала Гран-при, где занял первое место. Уже была такая мысль, что, возможно, это буду именно я. Когда это подтвердилось, мне позвонила Вероника Анатольевна (Дайнеко, тренер Гуменника. — Sport24) и сообщила об этом. Но поначалу я даже не совсем поверил. Со временем, в процессе подготовки, я начал в это верить больше и больше, сейчас уже вполне уверен (улыбается). Меня постоянно спрашивали, как я оцениваю свои шансы, я постоянно был в себе все больше и больше уверен. Знал, что я точно в списке претендентов из четырех спортсменов.