Гуменник ответил, почему ФФККР выбрала именно его для участия в отборе на Олимпийские игры-2026

Напомним, что в качестве запасного был выбран Владислав Дикиджи, который в сезоне-2024/25 завоевал золото чемпионата России.
— Я догадывался об этом, еще начиная с финала Гран-при, где занял первое место. Уже была такая мысль, что, возможно, это буду именно я. Когда это подтвердилось, мне позвонила Вероника Анатольевна (Дайнеко, тренер Гуменника. — Sport24) и сообщила об этом. Но поначалу я даже не совсем поверил. Со временем, в процессе подготовки, я начал в это верить больше и больше, сейчас уже вполне уверен (улыбается). Меня постоянно спрашивали, как я оцениваю свои шансы, я постоянно был в себе все больше и больше уверен. Знал, что я точно в списке претендентов из четырех спортсменов.
— Ты анализировал, почему наша федерация выбрала именно тебя?
— Глубоко не анализировал. Потому что у всех претендентов, мне кажется, есть свои сильные стороны, как и у меня тоже. Потому, наверное, те, кто выбирал, подумали, что мои сильные стороны, они, возможно, пригодятся. Возможно, из-за того, что я старше всех, они подумали, что я буду боле спокойным, смогу более ответственно подойти, и уже выступал на международных соревнованиях.
— Какие еще сильные стороны ты бы отметил в себе, которые, возможно, наших чиновников сподвигли выбрать именно тебя на эту роль? Кроме возраста.
— На чемпионате России я выступил не так хорошо, до этого на этапе Гран-при России я выступил еще хуже. Но если посмотреть на этот путь, то я с каждым месяцем становился все лучше и лучше. Причем это улучшение было очень заметное, кардинальное. И, наверное, решили, что я продолжу этот разгон и смогу продолжать становиться все лучше и лучше.