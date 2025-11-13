Гуменник высказался о будущем соперничестве с Малининым на Олимпиаде

На вопрос Транькова, значит ли это, что на Олимпиаде 2026 года борьба будет вестись только за вторые-третьи места, а золото гарантированно уйдет США, Гуменник ответил: «Нет. Мне кажется, в спорте так нельзя делать, потому что все очень непредсказуемо. И мне кажется, лучше всех это понимает Илья Малинин, потому что, когда ты такой лидер, возможно, даже еще более сложно психологически сохранить это лидерство. На тебя большее давление, потому что все ждут какую-то ошибку, которая может позволить тебя обыграть. Поэтому нужно быть всегда готовым ко всему».