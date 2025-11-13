Ричмонд
Алина Загитова представит шоу «Ассоль» в Новосибирске в марте 2026 года

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что представит шоу «Ассоль» в Новосибирске в марте следующего года.

Источник: Спортс"

Премьера шоу состоялась в Санкт-Петербурге в июне 2025-го.

«Новосибирск, я в предвкушении! Этот город для меня особенный, всегда встречает тепло и радушием. И я уверена, что наше ледовое шоу “Ассоль” подарит вам незабываемые эмоции.

Мы работали над ним с огромной любовью и вниманием к каждой детали. Билеты уже в продаже, так что не откладывайте покупку, чтобы занять лучшие места. Очень жду встречи с вами 3 марта в Новосибирске! До скорой встречи на льду", — написала Загитова в телеграм-канале.

