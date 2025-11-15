Петросян рассказала, почему больше не обсуждает планируемые ультра-си

Ричмонд
Фигуристка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России Аделия Петросян предпочитает не обсуждать планируемые элементы ультра-си, пока их не исполнит. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на четвертом этапе серии Гран-при в Москве.

Петросян лидирует после короткой программы, второй идет Алина Горбачева, третьей — Ксения Гущина.

«Я уже наговорила в Магнитогорске, а они не получились, — рассказала Петросян, отвечая на вопрос об элементах в предстоящей произвольной программе. — Поэтому я больше не разговариваю про четверные».

На первом этапе в Магнитогорске в произвольной программе Петросян не справилась с первым четверным тулупом, вторым решила не рисковать. Что, однако, не помешало фигуристке победить на турнире.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше