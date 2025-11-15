Жулин выступил против введения Fan ID в фигурном катании: «Единственный вид спорта, склонный к проблемным вещам — футбол»

«У меня есть паспорт болельщика, вообще никаких проблем. Пошел, три минуты оформил. Паспорт болельщика на фигурном катании, конечно, не представляю. Единственный вид спорта, склонный ко всяким проблемным вещам — футбол, потому что там очень хорошо пьется пиво и существуют ультрас. Это есть в Англии и многих странах мира. Это только футбол. Не видел еще ни одного вида спорта, в котором существовали бы ультрас, кроме футбола, например, чтоб в плавании, фигурном катании были. Поэтому, мне кажется, это относится только к футболу. Поэтому я не заморачивался по поводу введения Fan ID в других видах спорта», — сказал Жулин «СЭ».