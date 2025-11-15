«Про четверные не разговариваю!» Аделия Петросян на Гран-при: оценка от Тутберидзе, косяк организаторов

Двукратная чемпионка России, одна из двух наших фигуристов, отобравшихся на Олимпиаду-2026, Аделия Петросян уверенно выступила в короткой программе на московском этапе Гран-при России. Да, в ее прокате не было тройного акселя, но был каскад во второй половине, высокие GOE на всех прыжках и четвертый уровень на всех вращениях и дорожке. Петросян набрала за прокат 78,83 балла и захватила уверенное лидерство.
В общении с журналистами фигуристка рассказала, как на выступление отреагировала ее тренер Этери Тутберидзе, а также выразила недовольство решением организаторов этапа, которые выбрали не самое удачное фото фигуристки для аккредитаций.
— Аделия, что чувствуешь после чистого выступления?
— Абсолютное спокойствие, радостное состояние после проката, потому что все достаточно хорошо получилось. Этери Георгиевна (Тутберидзе) сказала: «Молодец», Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал «Молодец». (Смеется). Все вместе сказали: «Хорошо!». Считаю, был неплохой прокат.
— Дорожка шагов четвертого уровня. На прошлом этапе была третьего. Чувствовала себя увереннее?
— Этери Георгиевна сказала, что она больше всего переживала за твизл после того, как я его сорвала в Магнитогорске. А я сама… Не сказать, что за него переживала, но внимание на нем я держала, ха-ха! И он получился.
— Ты набрала за короткую программу на три балла больше, чем на предыдущих соревнованиях. Это важно?
— Всегда хорошо, когда видно, что работа была проделана. И баллы улучшаются, но я больше ориентируюсь на комментарии тренеров, специалистов, свои ощущения. А баллы — это приятные бонусы.
— Показалось, что ты выходила на лед достаточно спокойной.
— На самом деле, очень нервничала перед разминкой. Было немного страшновато, видимо, воспоминания о Магнитогорске нахлынули. Но вот я вышла, очень хорошо размялась и почувствовала ноги, услышала поддержку зрителей и поуспокоилась. И, как вы говорите, уже увереннее вышла на прокат.
— Понравилась твоя фотография на аккредитациях? Предыдущие не очень нравились.
— Так это та же самая фотка. То есть, не нравится. А на плакате даже стрелка поплыла! Хотя она ровная была.
— Планируешь ли исполнять элементы ультра-си в произвольной программе?
— Ой, все… Я уже наговорила в Магнитогорске, и они не получились. Больше не разговариваю про четверные.
Что говорили другие фигуристки?
Алина Горбачева (2-е место по итогам короткой программы)
"Ощущения смешанные, рада, что наконец-то вышла в сезон, вышла на публику. Но у меня далеко не все получилось в короткой программе. Буду бороться до конца. Очень хотела скорее выступить, даже несмотря на травму.
После травмы вышла на лед три недели назад, только две недели назад начала прыгать. Сложновато было вкатываться, но я хотела поскорее начать соревнования, рада, что смогла здесь оказаться. Каскад 3−2 — это случайность. Должен был быть каскад 3−3. Буду нарабатывать, бороться до конца. По поводу ультра-си в произвольной программе буду решать с тренером перед выступлением".
Ксения Гущина (3-е место по итогам КП)
"Очень рада, что вышла и откатала, показала все, что могу. Немножко не получилось вращение, будем работать еще. Надеюсь хорошо откатать произвольную программу и остаться в тройке лидеров.
Не справилась с нервами в произвольной в Магнитогорске. Какую-то большую работу мы не делали, просто готовились к соревнованиям как обычно. Волнения примерно столько же, выходила, старалась достаточно спокойно выйти и показать то, что я умею.
Сколько времени ушло на создание образа? Сегодня очень долго было, больше двух часов, причёска не с первого раза получилась. В итоге вроде нормально выглядит".
Константин Лесик