Овечкин, Губерниев, Нурмагомедов, Кабаева, Галицкий, Дзюба, Барановская — в топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян (РОМИР)

РОМИР составил топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян по итогам осенних месяцев 2025 года.

Источник: Спортс"

Первые пять строчек рейтинга заняли телеведущий Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский и шоумен Павел Воля соответственно.

Среди лиц, имеющих отношение к спорту, в списке представлены: хоккеист Александр Овечкин (15-е место), комментатор Дмитрий Губерниев (20), бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (48), двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева (53), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева (61), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий (62), футболист Артем Дзюба (72), тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова (77), олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (81), бывший боец ММА Федор Емельяненко (90) и телеведущая Юлия Барановская (92).

