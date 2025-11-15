Ричмонд
Алина Загитова показала номер под Smooth Criminal Майкла Джексона: «Как вам мой новый образ?»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на льду под песню Майкла Джексона — Smooth Criminal.

14−15 ноября в Санкт-Петербурге проходило ледовое шоу Татьяны Навки «Больше чем шоу» с участием Загитовой. Вместе с фигуристкой номер исполнил Максим Ковтун.

«Как вам мой новый образ?» — обратилась Загитова к подписчикам в своем телеграм-канале.

ВИДЕО.

