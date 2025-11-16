Российских танцоров снова отправляют в космос и закрывают глаза на очевидные ошибки

Судейство по отношению к заслуженно дуэту неприлично лояльное. Партнершу очень сильно шатало на второй секции твизлов, но техническая бригада все равно поставила ей четвертый уровень, хотя не было дополнительных черт сложности. Даже положение рук такое же, что и 10 лет назад. Тем более другим дуэтам за эту же ошибку снимали и GOE, и уровни. Так и получилось, что за прокат у Степановой/Букина сумасшедшие 84,32 балла. Нас все еще продолжают убеждать, что подобное исполнение может быть конкурентным в борьбе за золото абсолютно любого турнира.