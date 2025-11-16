Российских танцоров снова отправляют в космос и закрывают глаза на очевидные ошибки

В Москве завершился первый день 4-го этапа Гран-при России. В этот раз из парных видов представлены только танцевальные дуэты. Распределение участников получилось достаточно неравномерным, поэтому победители известны заранее, и даже с нормальным судейством борьба за золото невозможна. Намного интереснее наблюдать, как ставились баллы и распределялись танцоры за спинами лидеров.
Например, Софья Шевченко и Андрей Ежлов вновь посреди сезона решили поменять танец. Музыку они оставили, но внутри почти все новое: дорожки, положения, поддержки и заходы. Очевидно, что пока Софья и Андрей не успели все точно вкатать, поэтому и по уровням, и по надбавкам ситуация не сильно улучшилась с прошлого этапа. Только теперь в программе под песни Андрея Губина и группы «Иванушки International» потерялась энергетика, стало все хуже по скорости и четкости. В итоге Шевченко/Ежлов набрали 68,83 балла и остались на 5-м месте.
Их обошли даже бывшие юниоры — Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, которые в Москве дебютировали на взрослой серии Гран-при. Танец под песни Рики Мартина перекликается с другими постановками под эти же композиции, но здесь важна мощь и скорость. В самом начале фигуристы нервничали, из-за чего не совсем точно исполнили серию твизлов, и только потом смогли добавить эмоциональности. Лучше всего у Василисы и Евгения вышла хореографическая дорожка, они смогли на ней максимально раскрыться и показать сложные положения. За такой прокат Григорьева/Артющенко получили 69,23 балла.
Приятной неожиданностью стало промежуточное 3-е место у самого яркого дуэта — Варвары Ждановой и Тимура Бабаева-Смирнова. Их программа под хиты Валерия Леонтьева с каждым стартом становится только лучше. Помимо точного попадания в образ и настроения, спортсмены добавляют много мелких деталей, постоянно меняют положения. Из ошибок Варвара и Тимур неточно зашли в твизлы, из-за чего было серьезное расхождение, фигуристы получили третий уровень сложности. Даже так Жданова/Бабаев-Смирнов с 70,65 балла приблизились к медалям этапа Гран-при.
На 2-м месте остановились Екатерина Рыбакова и Евгений Махноносов. В этом сезоне танцоры полностью переосмыслили свой подход и решили брать не только техникой, но и постановками. Программа под песни Бон Джови с самого начала очень энергичная, а фигуристы не выдыхаются и делают все на большой скорости. Расстановка элементов непростая, например, сразу после паттерна идут твизлы через сложный заход. У Екатерины и Евгения нет времени на отдых, они постоянно в движении, что и обеспечило им 73,39 балла за ритм-танец.
Ожидаемо лидируют Александра Степанова и Иван Букин. На этом этапе у них просто нет конкурентов, хотя по энергетике они уступают многим молодым дуэтам. Их постановка под Майкла Джексона абсолютно невыразительная — все движения зацикленные и повторяющиеся, без каких-то находок и изменений. Положений просто не существует, Александра и Иван постоянно держатся друг за друга, из-за чего создается эффект мельтешения. Они делают уже знакомые шаги, используют привычные позиции и не привносят ничего нового. Их тренерский штаб и судей все это устраивает. Поэтому о развитии и речи вести не нужно…
Судейство по отношению к заслуженно дуэту неприлично лояльное. Партнершу очень сильно шатало на второй секции твизлов, но техническая бригада все равно поставила ей четвертый уровень, хотя не было дополнительных черт сложности. Даже положение рук такое же, что и 10 лет назад. Тем более другим дуэтам за эту же ошибку снимали и GOE, и уровни. Так и получилось, что за прокат у Степановой/Букина сумасшедшие 84,32 балла. Нас все еще продолжают убеждать, что подобное исполнение может быть конкурентным в борьбе за золото абсолютно любого турнира.
Алена Волкова