Илья Авербух: «Завтра первым будет именно Гуменник, мне кажется. У него самые предпочтительные шансы»

Продюсер и хореограф Илья Авербух считает, что фигурист Петр Гуменник победит на этапе Гран-при России в Москве.

После короткой программы Гуменник идет четвертым. Лидирует Евгений Семененко, второе место занимает Марк Кондратюк, третье — Роман Савосин.

«Я думаю, что у Петра Гуменника самые предпочтительные шансы. После травмы так просто не выйти, а произвольная отнимает гораздо больше сил. Здорово, что Женя (Семененко) набирает форму — посмотрим, выдержит ли произвольную. Марк тоже один из фаворитов, но мне кажется, что завтра первым будет именно Гуменник», — считает Авербух.

«Петр в начале сезона показывал очень высокий уровень. Сейчас идет нормальная соревновательная история — в соревнованиях всегда бывают ошибки, это практика. Завтра посмотрим произвольную программу, и я думаю, что Петр вполне в силах реабилитироваться. Состав у мальчиков очень сильный, все показывают хорошее катание. Пожелаем удачи Петру, Жене Семененко и Марку Кондратюку», — сказал Авербух.