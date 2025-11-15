Илья Авербух: «Завтра первым будет именно Гуменник, мне кажется. У него самые предпочтительные шансы»

«Я думаю, что у Петра Гуменника самые предпочтительные шансы. После травмы так просто не выйти, а произвольная отнимает гораздо больше сил. Здорово, что Женя (Семененко) набирает форму — посмотрим, выдержит ли произвольную. Марк тоже один из фаворитов, но мне кажется, что завтра первым будет именно Гуменник», — считает Авербух.