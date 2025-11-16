Тарасова ответила, является ли Петросян главным фаворитом ОИ-2026: «Есть неплохие американские девочки»

В субботу 18-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла короткую программу на 4-м этапе Гран-при России, установив рекорд сезона в мире — 78,83 балла.
«В нашей стране — да. На международном уровне надо смотреть и сравнивать. Есть неплохие американские девочки», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».
Напомним, Петросян завоевала право выступить на Играх в Италии, победив на отборочном турнире в Пекине в сентябре этого года.
