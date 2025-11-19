Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийская чемпионка жестко раскритиковала Загитову, не зная, что находится в прямом эфире

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, ныне известная журналистка Елена Вайцеховская раскритиковала фигуристку Алину Загитову в шоу «Вне Игры» Алексея Ярошевского на радиостанции «Серебряный Дождь», не зная, что находится в прямом эфире.

Источник: Соцсети

Ярошевский сказал, что получился очень классный эфир, когда пришла Евгения Медведева.

«Я смотрела. Женька — молодец! Она классно говорит, она классно чувствует собеседника. Из всех девочек Этери она самая крутая. Не Алина — сиди и сам открою. Это ж вообще ужас», — сказала Вайцеховская.

Ярошевский напомнил, что они находятся в прямом эфире.

«Но я тебя понимаю. Ничего страшного», — добавил Ярошевский.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше