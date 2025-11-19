Ричмонд
«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу “Ассоль”. Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в сторис пожелания двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в ее день рождения.

Источник: Спортс"

«С днем рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу “Ассоль”. Мечтай, твори и сияй!» — написала Алина, опубликовав совместные фото с Евгенией.

В текущем году Медведева принимала участие в шоу Загитовой «Ассоль», а Загитова — в шоу «Евгения Медведева и друзья».

