«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу “Ассоль”. Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения

«С днем рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу “Ассоль”. Мечтай, твори и сияй!» — написала Алина, опубликовав совместные фото с Евгенией.
В текущем году Медведева принимала участие в шоу Загитовой «Ассоль», а Загитова — в шоу «Евгения Медведева и друзья».
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше