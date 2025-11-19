Ричмонд
«Мечтай, твори, сияй»: Загитова поздравила Медведеву с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с днем рождения.

Источник: Пресс-служба рок-мюзикла «Ассоль»

«С днем рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу “Ассоль”. Мечтай, твори, сияй», — написала она.

19 ноября Медведевой исполнилось 26 лет.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступила на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

