Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан, Братти и Сомервилль покажут произвольные танцы

ISU Challenger.
Кубок Варшавы.
Варшава, Польша.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 20:00 по московскому времени.
Первая разминка.
5. Зофия Гжегожевская — Олег Муратов (Польша).
Вторая разминка.
6. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия).
7. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия).
8. Арианна Сасси — Лука Морини (Швейцария).
9. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).
10. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).
Третья разминка.
11. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).
12. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).
13. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия).
14. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).
15. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль).
Четвертая разминка.
16. Изабелла Флорес — Линус Колмор Джепсен (США).
17. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).
18. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
19. София Валь — Асаф Казимов (Испания).
20. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).
Пятая разминка.
21. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
22. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).
23. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
24. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
25. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
Положение после ритм-танца.
1. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 80,46.
2. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 79,09.
3. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 76,02.
4. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 72,91.
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 71,71.
6. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция) — 69,13.
7. София Валь — Асаф Казимов (Испания) — 68,81.
8. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 68,46.
9. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 68,10.
10. Изабелла Флорес — Линус Колмор Джепсен (США) — 67,71.
11. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль) — 67,08.
12. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 65,73.
13. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия) — 65,37.
14. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия) — 65,01.
15. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 63,90.
16. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 62,34.
17. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 60,05.
18. Арианна Сасси — Лука Морини (Швейцария) — 59,70.
19. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия) — 59,01.
20. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия) — 56,19.
21. Зофия Гжегожевская — Олег Муратов (Польша) — 55,91.
Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (Швеция) снялись с произвольного танца.