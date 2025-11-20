Ричмонд
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан, Братти и Сомервилль покажут произвольные танцы

20 ноября на Кубке Варшавы дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Кубок Варшавы.

Варшава, Польша.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 20:00 по московскому времени.

Первая разминка.

5. Зофия Гжегожевская — Олег Муратов (Польша).

Вторая разминка.

6. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия).

7. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия).

8. Арианна Сасси — Лука Морини (Швейцария).

9. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша).

10. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).

Третья разминка.

11. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).

12. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).

13. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия).

14. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).

15. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль).

Четвертая разминка.

16. Изабелла Флорес — Линус Колмор Джепсен (США).

17. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).

18. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

19. София Валь — Асаф Казимов (Испания).

20. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).

Пятая разминка.

21. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

22. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).

23. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

24. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

25. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

Положение после ритм-танца.

1. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 80,46.

2. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 79,09.

3. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 76,02.

4. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США) — 72,91.

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия) — 71,71.

6. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция) — 69,13.

7. София Валь — Асаф Казимов (Испания) — 68,81.

8. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия) — 68,46.

9. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия) — 68,10.

10. Изабелла Флорес — Линус Колмор Джепсен (США) — 67,71.

11. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль) — 67,08.

12. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия) — 65,73.

13. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия) — 65,37.

14. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия) — 65,01.

15. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина) — 63,90.

16. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина) — 62,34.

17. София Довгаль — Виктор Кулеша (Польша) — 60,05.

18. Арианна Сасси — Лука Морини (Швейцария) — 59,70.

19. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия) — 59,01.

20. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия) — 56,19.

21. Зофия Гжегожевская — Олег Муратов (Польша) — 55,91.

Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров (Швеция) снялись с произвольного танца.