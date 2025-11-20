Ричмонд
Илья Авербух: «Программа Медведевой, которой я горжусь, — это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. В ней вся Женя»

Хореограф Илья Авербух рассказал, какой программой Евгении Медведевой он гордится.

19 ноября двукратной чемпионке мира по фигурному катанию исполнилось 26 лет.

"Одна из тех программ Жени, которой я горжусь, — это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. Она как раз посвящена моменту взросления. Мне она очень нравилась. В ней вся Женя.

Я Евгению очень люблю и уважаю. Она большая умница, сильно развивается и как спортсменка, и как ведущая. У нее очень интересная передача, я сам ходил к ней. Всегда рад сотрудничать с Женей. Она выступала у нас в спектакле «Кармен».

Обязательно поздравлю ее сегодня (19 ноября — Спортс«“) с днем рождения. У нее такое большое событие (помолвка с Ильдаром Гайнутдиновым — Спортс”») недавно случилось.

У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе", — сказал Авербух.