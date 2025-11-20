Илья Авербух: «Программа Медведевой, которой я горжусь, — это та, где она вначале смотрит на себя юную, а в конце заканчивает повзрослевшей. В ней вся Женя»

У меня с Женей очень теплые отношения. В спорте, когда у Жени были два золотых года, мы с ней сотрудничали. Поэтому очень надеюсь, что у нас будут еще совместные проекты, и мы сделаем еще не раз какие-то интересные вещи вместе", — сказал Авербух.