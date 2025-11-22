Гуменник лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Омске

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России в Омске.
В субботу за свое выступление Гуменник получил 105,06 балла. Второе место занимает Евгений Семененко (92,38), тройку лидеров замыкает Владислав Дикиджи (84,28).
В воскресенье фигуристы представят произвольные программы.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Гуменник и Аделия Петросян.
Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.Читать дальше