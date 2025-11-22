«Хочется, чтобы соперники были послабее…» Сильнейшие русские фигуристы наконец-то дали правдивые интервью

Российский участник Олимпиады Петр Гуменник показал то, чего от него ждут болельщики в Милане — шикарную короткую программу с двумя чистыми и сложными четверными — флипом и лутцем. Фигурист пробил отметку в 105 баллов, но в интервью в смешанной зоне честно признался, что не ожидал столь высоких оценок.
— Перед прокатом слушал наставления тренера. На тренировках может получиться не все, но она знает, что у меня все под контролем, но тут она мне напоминала, как нужно заходить на прыжки, я запоминал, — начал Петя.
— Как выступать на двух этапах подряд?
— Я уже второй раз так пробую. Первый раз готовился к контрольным прокатам после Пекина. Мне кажется, что через две недели даже сложнее. Нужно восстановиться, отдохнуть перед стартом. А когда подряд — это можно совместить.
— Что еще можно улучшить?
— Чтобы сделать лучше, нужно подумать, это не так очевидно. Неделю назад упал с лутца, тогда было понятно, что надо улучшить. Сейчас нужно мнение специалистов, изучить протоколы. Пока не знаю, что сказать.
— Если бы был такой прокат на Олимпиаде, устроило бы?
— Думаю, да.
— Как тебе поддержка зрителей?
— Кто‑то крикнул перед прокатом: «Петя, порви всех». Ехал, и в голове крутилось, что в фигурном катании это неправильно, я во время проката вроде бы никого и ничего не рву. Подумал, что для меня нужен другой настрой. Но приятно, что болельщики неравнодушные, очень активные.
— Какой нужен выкрик?
— Я уже знаю, что мне нужно. Когда выхожу, приятно, что все поддерживают и ждут моего проката.
— Обращаешь внимание на баллы?
— Конечно, обращаю. Всегда смотрю распечатки, чтобы понимать, что делать увереннее, чтобы улучшить оценки. Удивили баллы, не думал, что столько получу, к тому же в этом сезоне, когда судейство стало строже. Думал, если будет 100, то уже супер.
На втором месте с результатом 92,38 балла двукратный чемпион России Евгений Семененко. Ученик Алексея Мишина тоже был честен в интервью. Фигурист рассказал, как создавался костюм для образа Курта Кобейна и признался, что всем фигуристам хочется, чтобы соперники на Гран-при были послабее.
— Что скажешь о своем выступлении сегодня?
— Неплохо, не считая первый элемент, но как есть. Старался компенсировать небольшую ошибку на других элементах.
— Как восстановился после прошлого этапа?
— Скорее всего, движение больше идет на поддержку того состояния, две недели можно продержаться. Потом можно будет выдохнуть.
— Удобен ли размер площадки? В Омске «канадская» арена.
— Непривычно немного. На тренировке обратил внимание, предпринял определенные меры. Но главная, что арена выглядит масштабно, сделана со вкусом — красивая подсветка.
— Как создавался костюм к короткой программе? У тебя получился настоящий Курт Кобейн.
— Костюм создавался по аналогии с тем, что носил Курт на своих концертах. Фирменный свитер. Сделали сочетание классицизма и развязного, рваного стиля. Сразу возникла идея, почему бы не сделать отсылку на главного солиста группы. Что касается рукавов на кнопках, в нужный момент я их расстегиваю. На прошлом этапе, пока расстегивал рукава, вращение слетело на третий уровень.
— Как конкуренция? В Омске настоящий мини‑чемпионат России.
— Каждому спортсмену хочется выиграть соревнования, чтобы соперники были послабее. Но это с точки зрения спортсменов, с точки зрения зрителей такая серьезная конкуренция — это в плюс. Интересно, когда идет упорная борьба.
На третьем месте — действующий чемпион России Владислав Дикиджи. Фигурист предпочел не давать интервью после короткой программы, пообещав встретиться с журналистами на следующий день.