Русские чемпионы мира в опасности. Пропустившие год фигуристы на 2-м старте уже подобрались к Мишиной/Галлямову

Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову возвращение после годичного перерыва дается непросто. К примеру, в Красноярске пара сорвала тодес, что сильно ударило по их оценкам. Видно, что за несколько недель им удалось прибавить в чистоте всех элементов. И это уже те Чикмарева и Янченков, которых публика полюбила еще два года назад. Все исполнено амплитудно, на высокой скорости и с щедрыми надбавками от судей. 75,92 балла — практически гроссмейстерский результат, и это далеко не предел для представителей пермской школы.