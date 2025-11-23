Русские чемпионы мира в опасности. Пропустившие год фигуристы на 2-м старте уже подобрались к Мишиной/Галлямову

Заключительный этап Гран-при России принес болельщикам массу ожиданий. У всех сильнейших участников по сезону складывались различные проблемы на первых стартах, поэтому поездка в Омск — отличная возможность проверить свою стабильность и показать проделанную работу. Что показали фигуристы в Сибири?
Таисия Щербинина и Артем Петров ярко ворвались в первый взрослый сезон — благодаря уверенным прокатам дебютанты попали на пьедестал этапа в Красноярске. В Омске с задачей-минимум — повторить чистую короткую — спортсмены не справились. На параллельном тройном сальхове, судя по всему, Щербинина и Петров не синхронизировались в тайминге: исполнили элемент неровно и дружно упали. Такой опыт, конечно, тоже нужен юным фигуристам. 63,65 балла — лишь пятое промежуточное место.
От Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева многие тоже ожидали чистого выступления. Эти спортсмены часто ошибаются в произвольной, а вот короткая особых проблем не вызывает. И хотя визуально программа выглядела вполне чисто, судьи нашли неточные моменты. В этом сезоне у Мухортовой и Евгеньева испортилось исполнение тройной подкрутки — в среднем они получают всего +1 GOE. А здесь еще Анастасия и Дмитрий чуть разошлись в параллельном вращении. За выступление фигуристы получили 69,91 балла — по их меркам это очень мало.
Екатерине Чикмаревой и Матвею Янченкову возвращение после годичного перерыва дается непросто. К примеру, в Красноярске пара сорвала тодес, что сильно ударило по их оценкам. Видно, что за несколько недель им удалось прибавить в чистоте всех элементов. И это уже те Чикмарева и Янченков, которых публика полюбила еще два года назад. Все исполнено амплитудно, на высокой скорости и с щедрыми надбавками от судей. 75,92 балла — практически гроссмейстерский результат, и это далеко не предел для представителей пермской школы.
Анастасии Мишиной и Александру Галлямову нужно было обязательно реабилитироваться за провал в Казани. Пусть главных соперников в лице Бойковой/Козловского с ними на одном льду в этот раз и не было, это все равно шанс «оправдаться» за нелепую оплошность на первом этапе.
По физике Мишина и Галлямов за такой короткий срок смогли чуточку прибавить — это главный вывод короткой программы в Сибири. Партнерша, хотя и заставила понервничать на параллельном сальхове, тоже с задачей справилась. Конечно, идеальным прокат назвать пока нельзя: если по уровням все было неплохо, то в исполнении всех элементов есть место для улучшения.
Однако настоящей проверкой для Анастасии и Александра станет произвольная программа. Чикмарева/Янченков отстают меньше чем на балл — а значит, при ошибках лидеров могут побороться за золото.
Анастасия Логинова