Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев выступят с произвольными программами

22 ноября на этапе Гран-при России в Омске пары покажут произвольные программы.

Источник: Sports

Гран-при России по фигурному катанию.

5-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Пары.

Произвольная программы.

Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.

2. Дарья Андреева — Александр Акимов.

3. Анна Москалева — Артем Родзянов.

4. Таисия Щербинина — Артем Петров.

Вторая разминка.

5. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.

6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

После короткой программы.

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 76,64.

2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 75,92.

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,91.

4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 65,71.

5. Таисия Щербинина — Артем Петров — 63,65.

6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,58.

7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 57,08.

8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 54,92.

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.