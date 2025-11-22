Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев выступят с произвольными программами

Гран-при России по фигурному катанию.
5-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Пары.
Произвольная программы.
Начало — 15:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.
2. Дарья Андреева — Александр Акимов.
3. Анна Москалева — Артем Родзянов.
4. Таисия Щербинина — Артем Петров.
Вторая разминка.
5. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.
6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
7. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
После короткой программы.
1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 76,64.
2. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 75,92.
3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 69,91.
4. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко — 65,71.
5. Таисия Щербинина — Артем Петров — 63,65.
6. Анна Москалева — Артем Родзянов — 57,58.
7. Дарья Андреева — Александр Акимов — 57,08.
8. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев — 54,92.
