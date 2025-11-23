Русский фигурист получил паспорт Германии, но его шансы на медаль Олимпиады улетучиваются. Ни старта без косяков

Алиса Ефимова и Миша Митрофанов взяли для произвольной очень сложную тему — посвящение легендарным Екатерине Гордеевой/Сергею Гринькову. Такую постановку нужно катать чисто: с ошибками она просто не будет смотреться. Первые выступления в сезоне у Ефимовой и Митрофановой складывались непросто, поэтому вдвойне радостно, что в Финляндии у Алисы и Миши сложилось все: на тройных прыжках фигуристка поборолась, но все-таки вытащила. Из нетипичных недочетов можно назвать разве что приземление на две ноги с выброса-сальхова — обычно у Ефимовой с ним нет ни малейших проблем.