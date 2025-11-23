Русский фигурист получил паспорт Германии, но его шансы на медаль Олимпиады улетучиваются. Ни старта без косяков

Короткая программа пар на заключительном этапе Гран-при в Финляндии не внушала оптимизма. Несмотря на множество опытных дуэтов в составе участников, чистых прокатов зрители в Хельсинки не увидели — для относительно небольшого количества обязательных элементов срывов получилось слишком много. Так что к произвольной четверка сильнейших пар подошла практически с одинаковыми баллами.
Канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо не смогли удержать четвертую позицию. Почти все элементы у фигуристов были исполнены шатко и с ошибками. Прыжковая часть так и вовсе пошла на минус — после неудавшейся секвенции партнеры синхронно упали, плюс Мишо завалил сольный сальхов. По итогам двух дней Лиа и Треннт ушли под японцев Юну Нагаоку и Сумитаду Моригути, которые, хоть и тоже откатались неидеально, но взяли более высокой базовой сложностью.
Алиса Ефимова и Миша Митрофанов взяли для произвольной очень сложную тему — посвящение легендарным Екатерине Гордеевой/Сергею Гринькову. Такую постановку нужно катать чисто: с ошибками она просто не будет смотреться. Первые выступления в сезоне у Ефимовой и Митрофановой складывались непросто, поэтому вдвойне радостно, что в Финляндии у Алисы и Миши сложилось все: на тройных прыжках фигуристка поборолась, но все-таки вытащила. Из нетипичных недочетов можно назвать разве что приземление на две ноги с выброса-сальхова — обычно у Ефимовой с ним нет ни малейших проблем.
Благодаря хорошему прокату американцы обновили все личные рекорды. А еще впервые в совместной карьере преодолели планку в 200+ баллов.
Элли Кам и Дэнни О’Ши имели шанс побороться за финал Гран-при. Чтобы конкурировать с венграми Марией Павловой и Алексеем Святченко, американцы должны были занимать место не ниже второго — тогда в ход вступили бы дополнительные показатели, сумма баллов за оба этапа.
Впрочем, блистательное выступление сокомандников значительно усложнило задачу. С таким давлением Кам и О’Ши не справились — как другие дуэты, подвалили прыжковую часть, потеряв и базовую стоимость, и надбавки от судей. За произвольную Элли и Дэнни получили всего 128,85 балла — этого не хватило, чтобы опередить Ефимову и Митрофанова. Экс-россияне Павлова и Святченко попали в шестерку финалистов.
Фавориты турнира Минерва Хазе и Никита Володин подхватили печальную тенденцию. Как на этапе в Канаде, партнеру не удался параллельный прыжок — на выезде из тройного сальхова у него соскочило лезвие. Если прошлый сезон Хазе и Володин прошли уверенно, то в олимпийском им серьезно не хватает стабильности. В поисках чистоты они даже отказались от более дорогого выброса-флипа, но и это не помогло.
В общем, победа немцев получилась неубедительной. В финале Гран-при с такими прокатами будет тяжело бороться за золото, не говоря уже об Олимпиаде в Милане. Примечательно, что уровень выступлений дуэта значительно упал после того, как Володин наконец-то обзавелся паспортом Германии. Совпадение?
Анастасия Логинова