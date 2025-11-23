Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Фигуристка Дарья Садкова стала победительницей пятого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Омске.
По сумме короткой и произвольной программ 17-летняя Садкова получила 224,39 балла (71,21+153,18). Второй стала Алиса Двоеглазова (221,64; 70,89+150,75), третье место заняла лидировавшая после которой программы Алина Горбачева (215,60; 73,08+142,52).
В танцах на льду победу одержали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,22; 77,80+115,42). Вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (188,05; 74,60+113,45), бронзу выиграли Анна Щербакова и Егор Гончаров (186,96; 74,33+112,63).
Позднее в воскресенье произвольные программы представят мужчины и спортивные пары.