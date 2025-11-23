Садкова выиграла этап Гран-при России в Омске

По сумме короткой и произвольной программ 17-летняя Садкова получила 224,39 балла (71,21+153,18). Второй стала Алиса Двоеглазова (221,64; 70,89+150,75), третье место заняла лидировавшая после которой программы Алина Горбачева (215,60; 73,08+142,52).