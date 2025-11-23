Ричмонд
Семененко: «Не ожидал, что смогу с таким сильным составом на этапах взять 2 серебра. Рад, что откатал без падений»

Чемпион России Евгений Семененко прокомментировал второе место на этапе Гран-при в Омске.

Источник: Sport24

Ученик Алексея Мишина набрал в сумме 263,48 балла, проиграв Петру Гуменнику более 47 баллов. На прошлой неделе на этапе в Москве фигурист также завоевал серебро, уступив Марку Кондратюку.

"Отдал все силы. Рад, что закончились эти две недели. Очень много оставил сил. Я всегда делаю все на максимум, вне зависимости от турнира. Больше радости, чем грусти, сейчас устал, хочу отдохнуть. Не ожидал, что смогу с таким сильным составом на этапах взять два серебра. Рад, что удалось откатать два этапа без бабочек и без падений, — передает слова Семененко корреспондент Sport24 Константин Лесик.