Порвет ли американца? Гуменник уничтожил конкурентов на Гран-при

И тем не менее это 311 баллов. Да, внутренние. Для примерного понимания международной инфляции из них стоит вычесть примерно 20 — и это все равно еще не факт, что будет пределом. Но даже так — а не повод ли это поговорить о том, что Петр Гуменник вообще-то реально может претендовать на что-то серьезное на своих первых Олимпийских играх?