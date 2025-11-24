У России появился еще один реальный претендент на медаль Олимпиады. И очень неожиданно

Если в прошлом сезоне о Петре говорили, что он хоть и фигурист «на экспорт», но очень психологически нестабилен, то теперь все очевиднее: он не подведет. Он может травмироваться, съесть что-то не то в олимпийской столовой (нейтралам же там разрешено есть?), но если он выйдет в оптимальной форме — то с невозмутимостью того самого студента-технаря решит задачу.