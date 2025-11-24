У России появился еще один реальный претендент на медаль Олимпиады. И очень неожиданно

Вспомните школу — наверняка в каждом классе был загадочный молчаливый гений с математическим складом ума. Со странным и непредсказуемым эмоциональным интеллектом, на своей волне с непонятной частотой. Они потом еще на мехмат МГУ поступают, в физтех или в Бауманку. А еще потом в список Forbes попадают… Ладно, это уже моя зависть гуманитария.
Российский фигурист Петр Гуменник — как раз математик, учится в ИТМО на программной инженерии. Среди болельщиков за свои (довольно точные, кстати) прогнозы на соревнования он получил прозвище Стратег. Неделю назад он после провала на турнире в Москве непроницаемо сказал, что в Омске «будет гораздо лучше». Сказал — и сделал. В технарях всегда потрясала эта прагматичная безэмоциональность при неудачах — значит, просто не подошло решение, ищем следующее.
Еще в мае, когда стало понятно, кто будет представлять Россию на Олимпиаде в фигурном катании, расклад был очевиден: Аделия Петросян у женщин борется за золото, у Петра Гуменника почти никаких шансов на медаль. К ноябрю ситуация круто перевернулась: нелегко будет как раз Аделии, а вот петербуржец на данный момент — главный претендент на олимпийское серебро. Как это получилось?
Режим энергосбережения
Петр пришел к олимпийской лицензии непросто. На предолимпийском чемпионате России (о предолимпийском статусе которого стало известно по его ходу) он финишировал лишь четвертым. Но дедлайн на подачу заявок был в конце февраля, и к решающему финалу Гран-при Петр собрался первый раз — и выдал исторические прокаты с шестью четверными на 314,54 балла. После которых руководство федерации в виде Антона Сихарулидзе и Александра Когана не могло не послать на отбор подопечного Тамары Москвиной.
В сентябре в Китае Петр снова стал мемом. Вместо одной из тренировок перед турниром он… просто пошел гулять по Пекину и выкладывал фото в соцсети. Чем снова показал свою неординарность. Но в следующие пару дней спокойно выиграл отбор.
Пошел сезон — а в мужском фигурном катании он очень конкурентный. В Москве Петру противостояли сильные Марк Кондратюк и Евгений Семененко, оба — с олимпийским опытом. Они выиграли у Петра, а Гуменник еще и весьма спорно обогнал Макара Игнатова в борьбе за бронзу, что вызвало шквал комментариев в соцсетях.
И вот спустя неделю Гуменник спокойно собрался — и разнес того же Семененко и чемпиона России Владислава Дикиджи, сделав уже семь четверных.
Если в прошлом сезоне о Петре говорили, что он хоть и фигурист «на экспорт», но очень психологически нестабилен, то теперь все очевиднее: он не подведет. Он может травмироваться, съесть что-то не то в олимпийской столовой (нейтралам же там разрешено есть?), но если он выйдет в оптимальной форме — то с невозмутимостью того самого студента-технаря решит задачу.
Красная дорожка от иностранцев
Почему Гуменник теперь реально претендует на олимпийское серебро? В заморском фигурном катании параллельно идет не лучший сезон в мужском одиночном. Вид, который еще год назад казался самым качественным, за одно предолимпийское межсезонье растерял свою звенящую форму. И пока иностранцы в едином порыве дают Петру зеленый свет, расстилают красную дорожку, машут белым флагом, а их катание горит синим пламенем.
Середняки массово валятся, лидеры тоже нестабильны. Есть один Илья Малинин, который бьет мировые рекорды невероятной техникой. И остальные, которые полируют лед перед его выходом так, что заливочную машину вызывать не надо.
Вот результаты в серии Гран-при людей, которые заняли в марте на чемпионате мира места с 2-го по 6-е:
- Михаил Шайдоров (Казахстан): 262,67 и 251,09. 3 падения
- Юма Кагияма (Япония): 287,24 и 270,45. 3 падения
- Адам Сяо Хим Фа (Франция): 280,95 и 256,98. 1 падение
- Кевин Эмоз (Франция): 230,10 и 253,53. 3 падения
- Шун Сато (Япония): 278,12 и 285,71. Без падений
Все катаются ниже возможностей — а Сато исполняет более простой, чем Гуменник, прыжковый набор. Впрочем, вру — все исполняют более простой контент. В мире сложнее только один человек — Малинин.
311,12 балла российского АИНа в Омске — конечно, с национальной наценкой. Но это точно выше 285 на международке. Остановить Петра в случае его хорошего проката может разве что фактор раннего стартового номера в короткой программе из-за отсутствия рейтинга или резкий прогресс конкурентов. Первого не изменишь, второго не хотелось бы.
Автор: Дмитрий Кузнецов