Чемпионка мира Туктамышева объявила о завершении карьеры

Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, это маленькая жизнь. Да, были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею.