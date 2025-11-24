Чемпионка мира Туктамышева объявила о завершении карьеры

— Два года назад ты объявила, что приостанавливаешь карьеру, но так ее и не завершала официально. Тебе есть что сказать на эту тему?
— Думаю, да, какие-то слова есть.
Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, это маленькая жизнь. Да, были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею.
Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений, — сказала Туктамышева в интервью Вите Кравченко.
Туктымашева побеждала на чемпионатах мира и Европы 2015 года.
