Чемпионка мира Туктамышева объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры в 28 лет.

Источник: Спортс"

— Два года назад ты объявила, что приостанавливаешь карьеру, но так ее и не завершала официально. Тебе есть что сказать на эту тему?

— Думаю, да, какие-то слова есть.

Думаю, для каждого спортсмена фигурное катание, для каждого фигуриста, это маленькая жизнь. Да, были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею.

Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений, — сказала Туктамышева в интервью Вите Кравченко.

Туктымашева побеждала на чемпионатах мира и Европы 2015 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: новость дополняется.